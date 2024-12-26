10-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова написала и издала первую книгу

Дочь рэпера Тимура Юнусова, который выступает под псевдонимом Тимати, написала свою первую книгу и издала ее. Успехами 10-летней Алисы похвасталась ее бабушка Симона Юнусова в соцсетях.

Напомним, что наследницу исполнителю хита «Плачут небеса» родила модель Алена Шишкова. Родители девочки расстались после ее рождения, но она поддерживает со всеми теплую связь, а ее воспитанием занимается мать Тимати.

Алиса написала и издала свою первую книгу, а один из экземпляров подарила маме. На обороте издания написано обращение от лица девочки.

«Буду с вами честна, моя дочь очень творческая и интересная девочка. Мне не терпелось рассказать об этом, я молчала, но теперь могу! Алиса написала собственную книгу со сказочной историей для детей и подарила мне, сама делала иллюстрации к книге. Она очень старалась и вложила туда душу, я очень горжусь ей! У меня мурашки», — поделилась радостью модель.

Бабушка Алисы тоже опубликовала в соцсетях пост, где добавила, что «мы за творчество» в воспитании детей.

Напомним, что кроме Алисы у Тимати есть еще сын Ратмир, которого в 2019 году родила другая модель Анастасия Решетова. Он воспитывается мамой и часто бывает не в России, но проводит с папой достаточно времени.

Сейчас рэпер счастлив в отношениях с Валентиной Ивановой, которую посчитали его женой. Это случилось после его публикации с надписью - жена. Потом выяснилось, что мужчина просто перевел строки из песни.

Ранее мы писали о том, что Модель Валентина Иванова показала, как выглядела до встречи с рэпером Тимати.