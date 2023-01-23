Экстренно вызывали медиков: что произошло с 84-летним актером Александром Збруевым

На днях 84-летний Александр Збруев почувствовал ухудшение состояния здоровья. Ему потребовалась экстренная медицинская помощь в связи с резким скачком давления.

Отмечается, что накануне народный артист РСФСР почувствовал сильные боли в груди. Решив померить кровяное давление, он обнаружил, что цифры на тонометре слишком высоки. Супруга актера Людмила Савельева, обеспокоенная тем, что мужу становится все хуже, немедленно вызвала бригаду скорой помощи.

Приехавшие домой к Збруеву медики смогли стабилизировать состояние артиста. Специалисты порекомендовали Александру Викторевичу поехать с ними в больницу, но он от госпитализации решительно отказался.

Напомним, что уже вторую неделю в больнице «Коммунарка» врачи борются за жизнь фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ. О состоянии олимпийского чемпиона мало подробностей, так как все новости медики сообщают его супруге Оксане Домниной, а она предпочитает не давать комментарии прессе. Однако недавно благодаря Татьяне Тарасовой стало известно, что у Костомарова обнаружили еще одно заболевание.