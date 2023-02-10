«Кровища шла сильно»: 47-летняя Анастасия Волочкова чудом уцелела во время выступления

В последнее время здоровье Анастасии Волочковой вызывает беспокойство у ее преданных поклонников. После новогодних праздников звезда сообщила, что страдает из-за невыносимых болей в тазобедренном суставе, и виной всему обострившаяся травма. Врачи настоятельно рекомендовали балерине заняться собой и сделать вынужденную паузу в карьере, однако она ослушалась их и получила новую угрозу для здоровья.

Анастасия упорно готовилась к своему благотворительному концерту, и во время одной из репетиций звезда так сильно ударилась ногой, что из раны потекла кровь. Несмотря на это, Волочкова стоически вытерпела выступление, чем очень обрадовала фанатов ее творчества.

«Я все выдержала: и прогон, и сам спектакль. Бедро мое меня не подвело, слава богу. Я еще умудрилась об клетку удариться сегодня, у меня так нога болит, кровища шла сильно. Очень хочется снять пуанты», — высказалась знаменитость в социальной сети.

Подобное заявление крайне напугало подписчиков, которые поспешили пожелать Волочковой скорейшего восстановления.

Ранее травмированная Анастасия рассказала, что лечит недуг не только у «лучшего врача страны», но и дома при помощи одного «необычного» лекарства. Подробности читайте в этой статье.