«Кровавая Мэри»: Алена Водонаева предстала в оригинальном образе

Телеведущая Алена Водонаева приняла участие в необычной фотосессии. Знаменитость опубликовала в соцсети серию фотографий, на которых она предстала в образе женщины-вамп. Об этом пишет Вечерний курьер.

На опубликованных фото 41-летняя телеведущая запечатлена с распущенными волосами в оригинальном красном платье с «шипами» из ткани и в красных длинных перчатках. В своем образе Алена Водонаева сделала акцент на длинных ногтях, которые превратили ее руки в нечто напоминающее ножницы.

«Когда партию выиграла Красная Шапочка», — подписала серию фото телеведущая.

Пользователи Сети были поражены роскошным образом звезды и оставили восторженные комментарии.

«Ну божественная королева», «Алена, руки-ножницы. Императрица», «Ваши образы всегда пушка», «Кровавая Мэри», — написали подписчики.

Ранее сообщалось о том, что модель Наталья Водянова снялась в прозрачной блузе для итальянского бренда Ermanno Scervino.