«Крошечные деньги»: уехавшему из России комику предложили 26 тысяч рублей за концерт в Армении

Стендап-комик Гарик Оганисян после отъезда из России обосновался в Армении. При этом его надежды на достойную жизнь не оправдались, он пожаловался на «крошечные» гонорары, которые предлагают ему за выступление.

По словам Оганисяна, ему поступило предложение от местной телекомпании. За юмористические видеоролики, которые он снимал для YouTube, ему предложили всего 300 долларов (26 тысяч рублей).

«Но там какие-то крошечные деньги предлагали... Чтобы забрали уже готовое, показали по телику», — рассказал уехавший из страны комик в подкасте «Бухарог Лайв» на YouTube.

Оганисян признался, что категорически отказался от предложения.

Ранее кинокритик Александр Семенюк заявил, что в ближайшее время сбежавшие из России актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и режиссер Александр Молочников могут разделить участь Чулпан Хаматовой и лишиться заработков в Латвии.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга