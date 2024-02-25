«Кроет конкретно»: Лера Кудрявцева поделилась подробностями о перенесенной операции

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь после сложной операции на ноге. В своем Telegram-канале знаменитость поделилась подробностями хирургического вмешательства и своего состояния.

Накануне телезвезда сообщила, что перенесла операцию на ноге и опубликовала первые фото. Сейчас Лера Кудрявцева находится в стационаре Минобороны России.

Спустя два дня после операции знаменитость призналась, что плохо себя чувствует.

«То ли полнолуние, то ли 24.02.2024, но сегодня мне прям не очень хорошо. На самом деле третий день после операции и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих и поэтому кроет конкретно. Всегда думала „я сильная“, но сегодня поняла — нет», — написала Лера Кудрявцева.

Телеведущая решила подробно рассказать подписчикам о прошедшей операции.

«Для понимания, что такое разрыв передней крестообразной (как оказалось, очень частая травма)», — отметила звезда.

Как объяснила Лера Кудрявцева, подобная травма лечится с помощью трансплантации. Из голени вырезали сухожилие и титановыми шурупами «привинтили» в колено.

Кроме того, телеведущая поделилась кадрами из палаты. Так, она показала снимки трансплантата внутри ноги и огромные швы на колене и голени.

Напомним, на одной из репетиций съемок нового шоу Лера Кудрявцева серьезно травмировала ногу. Во время номера знаменитость делала прыжки в сторону, но в один момент неудачно приземлилась на ногу и порвала связки, а также получила перелом.

Ранее мы писали о том, что лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов попал в больницу с переломом ноги перед концертом в Москве.