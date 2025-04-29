«Кривой, косой, лысый»: внебрачный сын Пореченкова вспомнил, как встретил отца

Внебрачный сын Михаила Пореченкова вспомнил, как впервые встретил отца. Об этом сообщает журнал «Атмосфера».

Владимир Любимцев, внебрачный сын актера Михаила Пореченкова, поделился воспоминаниями о том, как состоялась их первая встреча. Михаил Пореченков впервые встретился со своим сыном Владимиром в 2009 году, когда тот был уже взрослым. Молодой человек родился в 1989 году в Таллине от романа актера с девушкой Ириной, с которой Пореченков учился в Эстонии.

После рождения сына отношения между ними не сложились, и Михаил уехал в Санкт-Петербург, а затем в Москву, где построил карьеру в театре и кино.

«Я приехал в Москву поступать, уже отслужив в армии. Кривой, косой, лысый. Абсолютно дикий вообще. Пришел к отцу, тот говорит: "Ну всё, сейчас будем гулять, отдыхать, расслабляться". Я отвечаю: "Нет. Я буду поступать в театральный". У меня даже было ощущение, что он расстроился», - вспомнил он.

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