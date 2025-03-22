Критикующий РФ Андрей Макаревич* выступит на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Уехавшая из России Лайма Вайкуле активно готовится к своему фестивалю «Рандеву» с иноагентами, который пройдет в Юрмале летом 2025 года. В личном блоге певица поделилась кадрами с репетиции, на которых можно увидеть Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), который также примет участие в мероприятии.

Предстоящий музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву» в опубликованном рекламном ролике назван «самым масштабным событием этого лета». На кадрах видны моменты репетиции Лаймы Вайкуле с одним из приглашенных артистов, лидером рок-группы «Машина времени» Андреем Макаревичем*.

«Мы не просто готовим концерт, мы создаем нечто впечатляющее! У Лаймы в гостях — настоящие звезды. Например, с нами Андрей Макаревич*, который делится своей энергией и вдохновением. И это только начало! Впереди невероятные выступления, яркие моменты и атмосфера настоящего праздника музыки», — говорится в ролике на странице Лаймы Вайкуле в соцсети.

Традиционный музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву» пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале. Сообщается, что на мероприятие приглашены Андрей Макаревич*, группа «Би-2», Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) и группа «Ногу свело». Также на мероприятии заявлены знаменитости, не поддерживающие позицию России: Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) и Николай Трубач.

Напомним, в 2022 Лайма Вайкуле эмигрировала из России в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом певица не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». Давний друг артистки Андрей Макаревич* также уехал из России в Израиль в 2022 году и неоднократно критиковал соотечественников.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Макаревич* пожаловался на «непростую жизнь» в эмиграции. Певец заявил, что в Израиле «значительно дороже, чем в России».

*признан иноагентом на территории РФ