Критиковавший Россию Тимур Бекмамбетов подал в Роспатент заявку на товарный знак

Уехавший в 2022 году из России режиссер Тимур Бекмамбетов подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака. Он хочет получить права на мультяшную девочку, которую сам придумал.

Как пишет ИА Регнум, в случае положительного решения режиссер сможет наносить изображение на различные предметы, включая бронежилеты, каски, прицелы для оружия, летные комбинезоны и другие товары военного назначения.

Всего в предоставленном в ведомство списке более 100 предметов. Есть среди них также аппаратные для криптовалюты, машины для подсчета голосов на выборах, роботы и погремушки для скота.

Напомним, Бекмамбетов 2022 году продал свою киностудию Bazelevs и эмигрировал в Израиль, сделав ряд антироссийских заявлений. Он также часто бывает в Казахстане и США, так как не определился с новым местом жительства.

Ранее Тимур Бекмамбетов собирался запустить образовательные кинокурсы в ОАЭ.

Также сообщалось, что уехавший из страны Тимур Бекмамбетов продолжает зарабатывать на российском бизнесе.