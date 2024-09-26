Критиковавший Mia Boyka Егор Крид отчитал на концерте девочку за попытку сделать с ним селфи

Пользователи Сети раскритиковали певца Егора Крида, который вслед за Mia Boyka решил публично отчитать юную поклонницу. На одном из концертов рэпер отказался сделать фото с девочкой, заявив, что воспоминания должны быть в сердце.

Видео с выступления Крида опубликовал Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!». В нем артист разговаривает с фанаткой, которая вышла к нему на сцену. Девочка попросила Егора сделать с ней селфи, но он отобрал телефон подростка.

«Что ты хочешь? Да забей ты на свой телефон, малая. Это все [чушь] полная. В сердце твоя память», - сказал рэпер поклоннице.

В ролике девочка, которую отчитал кумир, не выглядела расстроенной. Но при этом в Сети Егора все равно раскритиковали. Пользователи считают, что Крид не должен был так себя вести, отказывать фанатке и публично читать ей нотацию.

Напомним, что недавно скандал разгорелся вокруг певицы Mia Boyka. Она на концерте сделала замечание девочке-квадроберу. Примечательно, что Егор был одним из тех, кто осудил артистку за ее поступок.

Ранее Егор Крид поддержал Ольгу Бузову в ее конфликте с Ириной Салтыковой.