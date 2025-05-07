Критиковавшая Россию сценарист Анна Козлова не прилетела на похороны оставшегося в Москве сына

Эмигрировавшая в Испанию в 2022 году сценарист сериала «Аутсорс» Анна Козлова не прилетела в Москву даже на похороны 19-летнего сына Ивана, рожденного в браке с ведущим канала «Россия 24» Сергеем Шаргуновым.

Молодой человек попал в ДТП и скончался от полученных травм 2 мая. В последний путь 7 мая его провожал убитый горем отец и возлюбленная, которой Иван планировал сделать предложение в ближайшее время.

Как пишет StarHit, Козлова решила не прилетать на похороны, так как сразу после премьеры сериала «Аутсорс» дала скандальное интервью, в котором раскритиковала Россию, а также всех граждан страны.

«Я уехала именно от народа, от людей, потому что меня они потрясли своим рабством, своей мерзостью», - заявила сценарист.

Козлова уехала из России без сына Ивана, но все это время поддерживала с ним связь. Не исключено, что она просто не успела прилететь в Москву из-за долгих пересадок между рейсами.

С Сергеем Шаргуновым Козлова давно в разводе. На похоронах сына он был с новой женой, праправнучкой Льва Толстого Анастасией. Мужчина не мог сдержать слез, стоя у гроба.

В конце марта Иван отпраздновал день рождения. Он был студентом исторического факультета МГУ и периодически появлялся в кадре со знаменитым отцом.

Ранее сообщалось, что в Москве погиб 19-летний сын сценариста сериала «Аутсорс» Анны Козловой и писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова. 2 мая юношу сбила машина.