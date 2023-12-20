Критик Соседов назвал съемки сериала о «Комбинации» сжиганием чемодана денег

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов рекомендовал создателям сериала о популярной в начале 90-х годов группе «Комбинация» не выбрасывать деньги на ветер. Он выразил уверенность, что байопики не пользуются популярностью у зрителей.

«Что такое «Комбинация»? Это так, фуфло. Там композитор хороший, конечно, Виталий Окороков. Он же с консерваторским образованием, учился у самого Тихона Хренникова. Песни сами по себе были неплохие. Но смотреть на это будет неинтересно. Будет очередная ерунда на экране. Выброс денег на помойку», - сказал Соседов в беседе с изданием Абзац.

Критик обратился к создателям фильма и призвал их лучше отдать выделенные на съемки деньги инвалидам, бездомным или сиротам.

«Съёмки подобных фильмов – это выброс денег на ветер. Это всё равно что взять большой чемодан денег и сжечь его!» – заверил Соседов.

Группа «Комбинация» была основана в 1988 году и известна россиянам благодаря хитам «Вишнёвая девятка», «Бухгалтер», «Два кусочка колбаски». Солисткой коллектива была Алена Апина.

Ранее британская певица Адель рассказала, что режиссеры часто предлагают ей сняться в кино. При этом артистка всегда категорически отказывается от ролей в байопиках.