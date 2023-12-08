Певица Адель рассказала, почему отказывается играть известных людей в кино

Британская певица Адель рассказала, что режиссеры часто предлагают ей сняться в кино. При этом артистка всегда отказывается от ролей поющих звезд.

Как призналась певица, она хочет сняться в главной роли и даже уже придумала сценарий, однако один знаменитый режиссер, который мог бы поработать над картиной, пока «ментально не готов» к этому.

«Я прожужжала ему все уши про этот проект, до него просто пока еще не дошло. Но это единственная роль, которая мне нужна. Я думаю, я справлюсь. Думаю, буду очень, очень, очень хороша в ней», — приводит слова Адель The Hollywood Reporter.

Певица уточнила, что это — не роль известного человека, так как от них она всегда отказывается. По мнению артистки, байопик о ком-то великом может закончиться катастрофой.

«От меня захотят, чтобы я пела как я? Тогда персонаж будет звучать как я, а не эта певица. Так что нет», — пояснила Адель.

Ранее мы писали, что певица Адель призналась, что стала злоупотреблять алкоголем в период пандемии коронавируса. Тогда девушка могла выпить около четырех бутылок вина за утро.