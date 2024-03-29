Критик Соседов назвал новую песню Аллы Пугачевой «взбрыком» недостойной женщины

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что принципиально не стал слушать новую песню уехавшей из России Аллы Пугачевой. Он подчеркнул, что даже многочисленные просьбы различных СМИ прокомментировать композицию под названием «Беги» не заставят его прослушать творение «Пугалкиной».

«Любые, даже отрицательные, комментарии льют сейчас воду на мельницу этой недостойной женщины», - сказал Соседов в беседе с aif.ru.

Критик выразил уверенность, что «правильнее в нынешней ситуации игнорировать любые взбрыки Пугалкиной».

Алла Пугачева записала песню «Береги» с малоизвестным молодым музыкантом Женей Моисеевым. Клип на эту композицию появился в Сети в ночь на 29 марта.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Аллу Пугачеву «приспособленкой». Так он объяснил длительное молчание 74-летней артистки о произошедшем в «Крокус Сити Холле» теракте и последовавшие через неделю слова о том, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях».