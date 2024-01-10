Критик Соседов назвал артиста, который может заменить «отмененного» Киркорова

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил замену певцу Филиппу Киркорову, которого стали массово «отменять» после скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом пишет News.ru.

Как считает критики, телезрители не задумываются о том, чьи номера попали в шоу, а чьи нет. Он подчеркнул, что музыкальные программы давно стали обычным фоном или «сопровождающей картинкой».

«Вы поспрашивайте людей, что им запомнилось из того, что они увидели. Вам скажут, что запомнились какие-то разговоры из ток-шоу Малахова и других», — сказал Соседов.

Журналист отметил, что Киркорова можно было бы заменить Николаем Басковым или Сергеем Лазаревым, поскольку их репертуары якобы очень похожи.

«И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару?», — порассуждал критик.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров пожертвует гонорар за «Новогоднюю Маску» жителям Белгорода.