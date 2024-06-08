«Это очень некрасиво»: Анна Ардова публично обвинила Сергея Соседова в оскорблении

Музыкальный критик Сергей Соседов принял участие в шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1», в ходе которого допустил обидную фразу в адрес конкурсантки. Вместе с ним борьбу за главный приз вели Наташа Королева, Анна Ардова и Александр Панайотов.

Обсуждая участников шоу, среди которых звездным игрокам надо было угадать поющего, Соседов не стеснялся в выражениях. Одну из предполагаемых певиц он назвал «крупной кукляшкой».

Анне Ардовой показалось, что эксцентричный музыкальный критик мог оскорбить участницу таким сравнением. Она публично попросила Соседова следить за своей речью.

«Не надо называть ее так, ну пожалуйста. Это очень некрасиво, очень! Ну держите себя в руках. Прекрасная барышня, невероятной красоты. Не надо вот так говорить», — обратилась к коллеге артистка.

В ответ Соседов пообещал выбирать выражения, но пояснил, что негативного контекста в эту фразу не вкладывал, а лишь хотел сказать, что у девушки слишком модельная внешность для певицы.

При этом в следующем номере Соседов вновь не удержался и назвал одного из участников «жиденьким Басковым». В этом случае Ардова промолчала и не стала читать нравоучений критику.

Ранее Сергей Соседов заявил, что интерес звезд к ретро-музыке связан с дефицитом в России талантливых и молодых композиторов.