Критик Горбунов оценил возможность возвращения Урганта и Гудкова на ТВ. Об этом сообщает Абзац.

Телекритик Александр Горбунов высказался о возможном возвращении на телеэкраны российских знаменитостей, которые не появлялись в кадре после середины 2022 года.

«Недавно был показан новый документальный цикл Владимира Познера, из чего можно сделать вывод, что он может вернуться на Первый канал в качестве ведущего. Что касается Александра Гуревича или Александра Гудкова — я не думаю, что это возможно», — рассказал он.

При этом Горубнов заявил, что Гуревичу и Гудкову будет сложно наверстать былую популярность. А вот возвращение Дмитрия Нагиева на ТВ возможно, рассказал критик.

«Дмитрий Нагиев, напротив, может согласиться на какие-то новые проекты, тем более он уже активно снимается в кино», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что оставшийся без работы на ТВ Иван Ургант объявил о зарубежном концертном туре.