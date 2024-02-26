Критик Бабичев заявил, что Лолита незаслуженно страдает после «голой» вечеринки

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о страданиях певицы Лолиты Милявской, которая после участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой столкнулась с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Его слова приводит NEWS.ru.

Как признался критик, исполнительница появилась на скандальном мероприятии в привычном для себя наряде.

«Не понимаю, за что страдает Лолита? Хоть убейте. Ничего такого плохого она на "голой вечеринке" не показала, отличного от образа, создаваемого ею годами», - отметил Бабичев.

Евгений также призвал общественность вспомнить о полупрозрачном наряде звезды во время музыкального фестиваля «Жара» в Баку в 2017 году. Он пояснил, что артистка всегда появлялась на сцене в откровенных нарядах, давая повод для создания фотожаб и мемов.

Музыкальный критик отметил, что Лолита на протяжении всей карьеры стремилась к тому, чтобы ее обсуждали. Он подчеркнул, что певице всегда удавалось «выкручиваться» из скандалов, а на критику в свой адрес она реагировала вполне адекватно.

Ранее журналист Отар Кушанашвили вступился за Лолиту, у которой отменили концерты.