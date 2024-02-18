«Больше всех страдает»: Кушанашвили вступился за Лолиту, у которой отменяют концерты

Отар Кушанашвили запустил защиту в адрес Лолиты, у которой отменили концерты. Об этом он рассказал на Youtube-канале «Каково?!».

После участия в «голой» вечеринке тур в честь 60-летия Лолиты начали отменять в разных городах России. В итоге певица заявила, что посвятит себя домашним делам, а в шоу-бизнес пока возвращаться не планирует.

В ее защиту выступил журналист Отар Кушанашвили, который рассказал, что певица всю свою жизнь посвятила выступлениям перед россиянами.

«В этих кругах никто никогда друг друга не поддерживал. Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение. Никого это не занимает», — заявил он.

Напомним, с поддержкой Лолиты выступила и Ксения Собчак, которая призвала оставить певицу в покое.

Ранее мы писали о том, что Лолита озвучила размер своей пенсии.