Критик Бабичев раскритиковал сына Михаила Круга за «неадекватные» гонорары

Музыкальный критик Евгений Бабичев выступил с критикой сына покойного певца Михаила Круга Александра, который требует за выступления на новогодних корпоративах 400 тысяч рублей. Об этом пишет «Подмосковье Сегодня».

«Насколько адекватен такой прайс? На мой взгляд, вообще неадекватен», - признался критик.

По мнению Бабичева, наследник Круга крайне отличается по исполнению композиций от оригинала, вследствие чего ему необходимо снизить стоимость своих выступлений. Он также подчеркнул, что в последнее время с песнями знаменитого шансонье на корпоративах выступает даже актер, сыгравший его роль в сериале «Легенды о Круге». Такие попытки замены погибшего музыканта могут стать причиной потери оригинальности, добавил критик.

Помимо этого, Бабичев подчеркнул, что с таким же успехом работы Круга могла бы исполнять вживую любая кавер-группа или двойник артиста.

Ранее стало известно, что сын Михаила Круга готов спеть дуэтом со своей матерью Ириной Круг на корпоративе за 1,3 млн рублей.