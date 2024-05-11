Критик Бабичев назвал номера Билана и Лазарева лучшими на «Евровидении». Об этом сообщает NEWS.ru.

В преддверии финала «Евровидения-2024» музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал о самых успешных номерах России на песенном конкурсе. По мнению эксперта, таких выступлений у нашей страны было немного.

«Однозначно, это оба выступления Димы Билана в 2006 и 2008 годах. Очень необычные фишки с балериной и роялем, а также со скрипачом и Плющенко. Журналисты тогда говорили, что именно это Европе и нужно — больше показывать свою культуру, свои инструменты, фирменный почерки и музыкальный стиль», — рассказал он.

Музыкальный критик также отметил оба выступления Сергея Лазарева на конкурсе — он дважды занимал третье место. Вспомнил Бабичев и хиты из нулевых.

«Также очень сильным оказались выступления групп Serebro в 2007 с песней Song #1, „Бурановские бабушки“ с Party for Everybody и t.A.T.u.» — рассказал он.

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