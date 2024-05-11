Участника «Евровидения» из Нидерландов временно отстранили после инцидента. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнитель Йост Клейн из Голландии не примет участие в шоу-репетиции, которое проходит накануне финала для членов жюри. С таким заявлением выступили организаторы «Евровидения».

Сообщается, что певец поругался с одним из фотографов, присутствовавших на конкурсе. Есть также версия о том, что Клейна дисквалифицировали из-за конфликта с представителем Европейского вещательного союза.

Как сообщает вещатель AVTOTROS, сейчас в отношении исполнителя ведется расследование, по итогам которого будет принято решение, допустят ли Йоста Клейна до выступления в финале.

«Мы ожидаем результатов и не хотим ничего говорить, пока их не получим», — заявил вещатель.

Согласно правилам конкурса, организаторы могут разрешить выступление голландца в финале, либо пустить в эфир ранее записанный клип на песню. Также есть возможность дисквалифицировать участника.

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