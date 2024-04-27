Критик Бабичев назвал главным достижением Стаса Михайлова женскую аудиторию. Об этом сообщает NEWS.ru.

27 апреля певец Стас Михайлов отмечает свое 55-летие. Артист имеет большую армию поклонников, среди которых, в основном, женщины. По словам музыкального критика Евгения Бабичева, фанатская база Михайлова является его сильной стороной.

«Самое главное достижение Стаса Михайлова — его целевая аудитория. Он знает, для кого он работает, поет, выступает. Когда у человека уже юбилей, он с высоты своего опыта смотрит назад и понимает, что и с точки зрения творчества, и с точки зрения коммерческого проекта успех есть», — рассказал он.

Бабичев добавил, что певец намеренно использовал в своих песнях все производные от местоимения «ты». Он также заявил, что одной из самых приятных для женщин песен является «Королева вдохновения».

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