Критичный режиссер Михалков довел до истерики скандалистку Долину

Королева джаза Лариса Долина не стесняется честно высказываться о своих коллегах и деятелях искусств. Недавно она была участницей сразу нескольких конфликтов с молодыми артистами – Валей Карнавал и Mia Boyka. Несмотря на то, что исполнительница кажется жестким человеком, иногда она тоже может дать слабину.

Артистка рассказала подписчикам, что ее связывает с легендарным режиссером Никитой Михалковым. Оказалось, что он любит Долину и однажды доверил ей очень важную миссию.

По словам Ларисы Александровны, режиссер позволил ей спеть саундтрек к фильму «Сибирский цирюльник». Певица была так рада, что не смогла скрыть эмоций. У нее буквально случилась истерика.

Исполнительница показала в соцсетях свое выступление с песней «Запретная любовь». Звезда отметила, что так прониклась этой композицией, что еле допела ее до конца.

«Я не помню, как допела песню в студии… Слезы градом», – написала артистка в личном микроблоге.

Поклонники знаменитости осыпали ее комплиментами и в очередной раз восхитились вокальными данными. Они выразили надежду на то, что услышат голос Долиной в других фильмах.

Недавно выяснилось, почему мужчины не могут выдержать Ларису Долину.