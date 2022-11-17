Выяснилось, почему же мужчины не могут выдержать Ларису Долину

Раскрыта тайна несложившейся личной жизни Ларисы Долиной..

У трехкратной обладательницы национальной музыкальной премии «Овация» было три мужа. Но ни за один брак Лариса не удостоилась жизненных оваций.

Супружество откровенно не складывается. Недавно в одном из интервью Долина посетовала: я – сильная женщина, мужчины меня боятся.

Однако психолог Ирена Сирма дает иное определение личным проблемам знаменитой певицы.

По мнению эксперта, сильная женщина, помимо финансовой состоятельности, способна организовать себе такую жизнь, какую она хочет.

А вот если она стремится то и дело оспаривать у близких мужчин свое первенство и доказывать им свое превосходство – это уже не столько сильная, сколько жестокая женщина.

В качестве примера, Сирма рассказала, как стала свидетелем супружеской сцены своих соседей по даче. «Дай сюда молоток, - кричала соседка. - Я научу тебя, как правильно забивать гвозди!»

Напомним, все три супруга Долиной были, как и она, музыкантами. Может быть, Лариса учила их, как правильно читать ноты?

Таким женщинам, как Долина, нужны мужья, способные не оспаривать свое право на первенство в какой-то области, а хладнокровно уступить жене лидерство там, где она пожелает, - уверена психолог.