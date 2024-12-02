«Кристиночка раз в год ходит на костылях»: Асмус получила травму во время спектакля

Актриса Кристина Асмус травмировала ногу во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре Ермоловой. По признанию звезды «Интернов», это уже закономерность, так как каждый год она оказывается на костылях.

Как именно повредилась, Кристина не уточнила. Она лишь поделилась, что это для нее был «ад». Несмотря на больную ногу, актриса отыграла спектакль и только потом поехала к врачу.

«Вчера через 15 минут после начала спектакля случился ад. А дальше, что было на сцене еще два часа, помнит только зритель...» - рассказала Асмус.

Напомним, что приезжать в травмпункт для актрисы уже действительно привычное дело. В 2021 и 2022 годах она повредила связки на ноге, из-за чего оказалась в гипсе. А в прошлом году все оказалось куда серьезнее — Кристина получила перелом во время съемок. Она рассказывала, что хруст был такой сильный, что его слышали все.

«Раз в год и палка стреляет, и сады цветут, и день рождения раз в год, и Кристиночка тоже раз в год ходит на костылях», - отметила Асмус.

Ранее Кристина Асмус высказалась по поводу новостей о романе с женатым продюсером.