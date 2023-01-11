Кристине Орбакайте дали две недели, чтобы разобраться с проблемой
Певице Кристине Орбакайте дали две недели, чтобы навести порядок в клинике.
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Кристина Орбайкате, которая молчит о проблемах с мамой и других скандалах, напомнила о сериале «Тест на беременность», где сыграла центральную роль.
Съемки в нем – одно из немногих радостных событий для певицы в 2022 году. Так, она была втянута в скандал, выйдя на сцену с исполнителем Игорем Николаевым в нарядах цвета флага другой страны.
Еще больше не репутации исполнительницы отразилась история с отъездом мамы – певицы Аллы Пугачевой, которая получила гражданство Израиля.
Орбайкате в своих соцсетях привела эпизод из «Теста на беременность», в котором ей дают две недели, чтобы разобраться с проблемой.
«Даю вам две недели, чтобы навести порядок в клинике», - сказал актер, обращаясь к Орбакайте, сыгравшей высокомерную Нину Артамоновну.
Ранее сообщалось, что певица попала в ЧП на круизном лайнере в Турции.