Кристине Орбакайте дали две недели, чтобы разобраться с проблемой

Певица Кристина Орбайкате, которая молчит о проблемах с мамой и других скандалах, напомнила о сериале «Тест на беременность», где сыграла центральную роль.

Съемки в нем – одно из немногих радостных событий для певицы в 2022 году. Так, она была втянута в скандал, выйдя на сцену с исполнителем Игорем Николаевым в нарядах цвета флага другой страны.

Еще больше не репутации исполнительницы отразилась история с отъездом мамы – певицы Аллы Пугачевой, которая получила гражданство Израиля.

Орбайкате в своих соцсетях привела эпизод из «Теста на беременность», в котором ей дают две недели, чтобы разобраться с проблемой.

«Даю вам две недели, чтобы навести порядок в клинике», - сказал актер, обращаясь к Орбакайте, сыгравшей высокомерную Нину Артамоновну.

Ранее сообщалось, что певица попала в ЧП на круизном лайнере в Турции.