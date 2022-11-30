«Кристина тогдашняя и сегодняшняя»: Серябкину сравнили с Орбакайте и предложили с ней дуэт
Вчера Ольга Серябкина пришла в гости в студию радиоведущего Марка Андерсона и записала с ним подкаст для проекта «НИЧЁ СВЯТОГО». В ходе беседы интервьюер сделал комплимент внешности певицы и сравнил ее с молодой Кристиной Орбакайте.
Дочь Аллы Пугачевой никогда не изменяет блонду, однако недавно она перевоплотилась в брюнетку в новом сезоне сериала «Тест на беременность». В образе роковой красотки Нины Артамоновой Кристина действительно очень схожа с экс-солисткой группы «Серебро». И это подметил Марк. Серябкина на такое неочевидное сравнение отозвалась с шуткой. «Мы просто обе актрисы», - сказала Ольга.
Ведущий также предположил, что у артисток вышел бы отличный дуэт, который бы смог раскрыть два поколения. «И я подумал, что хороший бы вышел дуэт с Кристиной. Типа Кристина тогдашняя внешне и сегодняшняя», - выдвинул идею Андерсон. Но узнать, ожидать ли совместное выступление певиц, можно будет только после выхода подкаста.
Кристина Орбакайте в сериале "Тест на беременность"
Фото: Кадр из сериала «Тест на беременность»
Отметим, что недавно стало известно, что Кристина Орбакайте наняла охранников, чтобы они сопровождали ее во время выступлений и после них. В Сети пользователи считают, что певица боится провокаций из-за высказываний знаменитой мамы и ее супруга.