«Кристина тогдашняя и сегодняшняя»: Серябкину сравнили с Орбакайте и предложили с ней дуэт

Вчера Ольга Серябкина пришла в гости в студию радиоведущего Марка Андерсона и записала с ним подкаст для проекта «НИЧЁ СВЯТОГО». В ходе беседы интервьюер сделал комплимент внешности певицы и сравнил ее с молодой Кристиной Орбакайте.

Дочь Аллы Пугачевой никогда не изменяет блонду, однако недавно она перевоплотилась в брюнетку в новом сезоне сериала «Тест на беременность». В образе роковой красотки Нины Артамоновой Кристина действительно очень схожа с экс-солисткой группы «Серебро». И это подметил Марк. Серябкина на такое неочевидное сравнение отозвалась с шуткой. «Мы просто обе актрисы», - сказала Ольга.

Ведущий также предположил, что у артисток вышел бы отличный дуэт, который бы смог раскрыть два поколения. «И я подумал, что хороший бы вышел дуэт с Кристиной. Типа Кристина тогдашняя внешне и сегодняшняя», - выдвинул идею Андерсон. Но узнать, ожидать ли совместное выступление певиц, можно будет только после выхода подкаста.