Опубликовано 11 сентября 2025, 09:23
1 мин.

Кристина Орбакайте вышла на связь из Европы после заявлений Аллы Пугачевой

Орбакайте после интервью Пугачевой поделилась семейными кадрами из Греции.
© Starface.ru

Певица Кристина Орбакайте после резонансного интервью Аллы Пугачевой решила показать семейную идиллию на отдыхе в Греции. Исполнительница хита «Губки бантиком» поделилась в личном блоге кадрами с дочерью Клавдией и мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым.

На снимках Орбакайте позирует в разных живописных местах курорта и выглядит счастливой.

«Летний фотоальбом», — подписала пост дочь Пугачевой.

В компании мужа и дочери певица уже побывала в Швейцарии, Италии, Сингапуре, Японию и на Бали. После этого семейство, которое с 2022 года проживает в США, отправилось путешествовать по странам Европы.

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию, но не может из-за негативного отношения в обществе к ее матери Алле Пугачевой и отчиму Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ). Кристина винит родственников в отмене концертов в России и невозможности жить и работать в родной стране.

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
