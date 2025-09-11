Кристина Орбакайте вышла на связь из Европы после заявлений Аллы Пугачевой
© Starface.ru
Певица Кристина Орбакайте после резонансного интервью Аллы Пугачевой решила показать семейную идиллию на отдыхе в Греции. Исполнительница хита «Губки бантиком» поделилась в личном блоге кадрами с дочерью Клавдией и мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым.
На снимках Орбакайте позирует в разных живописных местах курорта и выглядит счастливой.
«Летний фотоальбом», — подписала пост дочь Пугачевой.
В компании мужа и дочери певица уже побывала в Швейцарии, Италии, Сингапуре, Японию и на Бали. После этого семейство, которое с 2022 года проживает в США, отправилось путешествовать по странам Европы.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию, но не может из-за негативного отношения в обществе к ее матери Алле Пугачевой и отчиму Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ). Кристина винит родственников в отмене концертов в России и невозможности жить и работать в родной стране.
*Признан иностранным агентом на территории России