Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала изменившегося сына Дени Байсарова

Вся семья Кристины Орбакайте еще в конце прошлого года окончательно перебралась за границу. Сначала из России без каких-либо комментариев уехал ее старший сын Никита Пресняков, а после его примеру последовал и брат Дени Байсаров. Долгое время не было никакой информации о его местоположении, но теперь известно наверняка, что внук Аллы Пугачевой находится в Италии.

Звездная мама молодого человека единственная, кто еще окончательно не уехал из Москвы. Певица продолжает ездить на Родину и работать, однако сейчас все больше дней стала проводить именно в Европе и США. А недавно она воссоединилась с детьми и мужем, о чем поспешила сообщить в социальных сетях.

Впервые на несколько месяцев она опубликовала общее фото с младшим сыном, и поклонники заметили, как сильно изменился Байсаров. Дело в том, что в Италии он решил сделать непривычную прическу. Дени отрастил кудри и стал укладывать их слегка назад.