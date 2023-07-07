Кристина Орбакайте внезапно переехала в Европу и показала шикарный вид из нынешнего жилья

Певица Кристина Орбакайте давно живет не в России. Вместе с мужем и дочерью она поселилась в США, но недавно стало известно, что артистка перебралась в Европу.

Орбакайте показала в соцсетях кадры из Монако. «Очень красиво! Очень! Весь Монако как на ладони», - наслаждается певица заграничным отдыхом.

Она продемонстрировала шикарный вид из нынешнего жилья: на кадрах видны яхты и бассейны местных жителей.

Как долго певица будет в Европе, неизвестно. Подписчики подозревают, что она также отправится в Латвию, куда намерена приехать ее мать Алла Пугачева.

6 июля стало известно, что 74-летняя Примадонна арендовала дом в Юрмале со скидкой. На следующей неделе певица должна покинуть жаркий Израиль. В Юрмале семья Пугачевой планирует остаться до второй половины августа.

Эту информацию сообщили экс-сотрудники артистки. По их информации, Пугачева ждала наступления каникул у детей, которые как раз начинаются в июле.