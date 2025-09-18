Кристина Орбакайте сухо поздравила Лизу и Гарри Галкиных с 12-летием

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) 18 сентября празднуют день рождения. Лизе и Гарри исполнилось 12 лет. Отец еще с утра опубликовал серию фотографий с наследниками и показал подписчикам, как дети сильно изменились. Старшая дочь Пугачевой отреагировала на публикацию. На это обратило внимание издание «7Дней.ru».

Кристина ограничилась лаконичной фразой.

«Ура! С Днём Рождения», – написала она.

Поклонникам поздравление родственницы показалось слишком коротким и сдержанным, даже сухим. Тем более что в своем микроблоге она не поделилась совместными фотографиями или личными пожеланиями.

Напомним, что не только супруги с детьми, но и Кристина Орбакайте проживает за пределами России. Сейчас она находится в Израиле.

Ранее мы писали о том, как интервью Пугачевой повлияло на карьеру Орбакайте. Продюсер Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» назвал ситуацию, в которую попала певица, очень сложной.