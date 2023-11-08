Кристина Орбакайте сообщила подписчикам, что против нее готовится провокация

Проживающая в Соединенных Штатах певица Кристина Орбакайте сделал важное обращение к подписчикам. Знаменитость предупредила всех, что от ее имени стали совершать звонки мошенники. Они используют голос звезды в своих преступных целях, передает Csn-tv.ru.

В основном звонки совершаются близкому окружению 52-летней певицы. По словам Орбакайте, против нее, по всей видимости, готовится провокация. Кристина считает, что мошенники могут использовать ее голос ради своей выгоды.

«Дорогие друзья, от моего имени спародированным голосом звонят моим знакомым и провоцируют их на разговор. Пожалуйста, будьте внимательны! Лучше перезвоните мне», — написала знаменитость в одной из соцсетей.

Подробности сложившейся ситуации исполнительница раскрывать не стала, как и свой номер телефона. В настоящий момент дочь Аллы Пугачевой проживает в США вместе со своим супругом Михаилом Земцовым и их дочерью Клавдией.

Ранее сайт «Страсти» выяснил, что в случае смерти Примадонны получит Кристина Орбакайте. Певица, судя по слухам, оказалась не вписана в завещание по имуществу.