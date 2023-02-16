Кристина Орбакайте сняла свою десятилетнюю дочь в рекламе косметического бренда

Родственница Примадонны Кристина Орбакайте уже давно имеет паспорт США.

Ни для кого не секрет, что у Орбакайте есть квартира в солнечном Майами, а у себя на родине звезда нулевых активно принимает участие в театральных и телевизионных проектах.

Кроме того, недавно, вместе со своей дочкой певица стала амбассадором известного косметического бренда.

Видео, на котором Орбакайте и её десятилетняя Клавдия фланирует по парижским улицам в розовом платье, уже набирает популярность в сети.

«С нетерпением жду наступления весны», – поделилась артистка своими впечатлением изданию VOICE, – пробуждается чувственность, зарождается энергия, хочется творить и строить самые дерзкие планы.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте отправляется в тур по городам Германии. Билеты на её концерты на удивление дешёвые. Цены стартуют от €35.