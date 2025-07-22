Кристина Орбакайте решила перебраться поближе к Алле Пугачевой: певица летит в Европу

Певица Кристина Орбакайте после путешествия по странам Азии решила перебраться поближе к своей знаменитой матери Алле Пугачевой, отдыхающей в Латвии. Исполнительница хита «Губки бантиком» сообщила в личном блоге, что летит в Европу.

В первую очередь Орбакайте вместе с мужем, американским бизнесменом Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией решила остановиться в Италии.

Поклонники артистки предположили, что в Европе Кристина сможет увидеться с Пугачевой. При этом комментаторы выразили уверенность, что Орбакайте не будет пытаться попасть в Латвию, куда ей запрещен въезд.

В конце мая Кристина Орбакайте решила совместить работу и визит к членам семьи. Певица прилетела в Вильнюс, где встретилась с отцом Миколасом Орбакасом и поздравила его с юбилеем.

Также сообщалось, что Орбакайте продолжает путешествовать по миру. В личном блоге певица сообщила, что прилетела с семьей в Сингапур. До этого звездное семейство побывало на Бали и в Японии.