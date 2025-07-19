«Идем, куда глаза глядят»: уехавшая из России Кристина Орбакайте раскрыла свое местоположение

Эмигрировавшая в США Кристина Орбакайте продолжает путешествовать по миру и раскрыла свое новое местоположение. В личном блоге певица сообщила, что прилетела с семьей в Сингапур.

Исполнительница хита «Перелетная птица» опубликовала в соцсети видео, на котором запечатлела себя с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией на прогулке в Сингапуре.

«Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку», — заявила Кристина Орбакайте.

Примечательно, что еще 17 июля артистка делилась кадрами с Бали, на которых позировала с родными на водопаде Себату. До этого Кристина Орбакайте отдыхала в Японии.

Напомним, дочь Аллы Пугачевой покинула Россию в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда Кристина Орбакайте периодически возвращалась в страну на заработки. Также сообщалось, что певица до сих пор имеет действующее ИП и элитную недвижимость в РФ. Так, она владеет четырьмя квартирами в центре Москвы и «дачей Пугачевой» в Бережках, а общая стоимость недвижимости оценивается в 870 млн рублей.

Ранее Алла Пугачева высказалась про отдых Кристины Орбакайте на Бали: «Красиво жить не запретишь! Молодцы».