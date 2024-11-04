Кристина Орбакайте рассказала, что ее 12-летняя дочь говорит дома на английском языке. Певица опубликовала ролик с Клавдией в соцсети.

В Сети растет тренд на шоколад из Дубая. Многие блогеры снимают на камеру, как едят восточную сладость. Не стала исключением и Орбакайте. Правда, вместо нее лакомство попробовала Клавдия. Школьница, не скрывая радости, раскрывала шоколадку и благодарила маму за подарок. Примечательно, что 12-летняя Клавдия говорила не на русском, а на английском языке.

«Спасибо за шоколад из Дубая! Очень вкусно», — высказалась девочка, улыбаясь.

На ролике Клавдия запечатлена в домашней обстановке. Она снималась в лосинах и толстовке.

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