Кристина Орбакайте примет участие в новогоднем концерте на российском ТВ после новостей об отказе от корпоративов

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что певица Кристина Орбакайте все-таки примет участие в новогоднем концерте в России. По его данным, артистку покажут в праздничную ночь на Первом канале. Об этом он рассказал в личном Telegram-канале.

В середине ноября в СМИ распространились новости, что дочь Аллы Пугачевой отказалась приезжать в РФ на Новый год. Кристина решила не соглашаться на корпоративы, так как ее прошлый визит на родину не удался. Однако, предположительно, это была дезинформация. Виталий Бородин отметил, что это мог быть «запланированный вброс».

«Только что стало известно, что дочь Пугачевой Кристина Орбакайте примет участие в новогоднем концерте на Первом канале. <…> Видимо, хотят создать эффект неожиданности от появления Орбакайте в новогоднюю ночь на телевидении», - заявил Бородин.

Напомним, что с начала года Кристина не возвращалась в Россию. После неудачных концертов в стране она уехала в США, где стала выступать в барах. Сейчас она находится в Нью-Йорке и проводит время с семьей.

Ранее Кристина Орбакайте опубликовала фото дочери, которая стала ее копией.