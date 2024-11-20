12-летняя дочь Кристины Орбакайте стала копией матери: в Сети обсуждают свежее фото девочки

С каждым годом дочь певицы Кристины Орбакайте все больше становится похожа на звездную маму. Об этом говорят поклонники артистки. Наследница Аллы Пугачевой поделилась новым снимком, на котором показала, как изменилась Клавдия.

Кристина Орбакайте окончательно переехала в США, где живут ее муж и дети. Теперь она больше времени проводит с дочерью. Так, недавно они прогулялись по ночному Нью-Йорку, о чем певица поспешила сообщить в соцсетях. Она засняла Клавдию с отцом, когда они занимались спортом на улице.

Пользователи Сети отметили, что девочка очень похожа на маму внешне. Хотя раньше различий было намного больше.

«Ноги от ушей! Вся в мать», «Очень похожа на маму», - написали поклонники Орбакайте в Интернете.

К слову, Клавдия учится в американской школе и занимается спортом. Говорит она в основном на английском, хоть и знает русский язык.

Ранее Кристина Орбакайте отказалась приезжать в Россию ради новогодних корпоративов.