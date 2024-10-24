Кристина Орбакайте поселилась на Бали рядом с русскими эмигрантами

Певица Кристина Орбакайте поселилась на Бали и похвасталась видом с балкона роскошной виллы. Она отправилась с мужем в Убуд – излюбленными русскими эмигрантами город.

СМИ пишут, что именно в этом городе прикупила себе недвижимость журналистка Ксения Собчак. Неизвестно, общаются ли женщины между собой. Но Кристина наслаждается отдыхом, скорее всего, который имеет временный характер.

Муж артистки опубликовал в соцсетях кадры, на которых ехал на арендованной машине по живописным местам. Поклонники обратили внимание, что супруги устроили себе длительное путешествие. Сначала они были в Новой Зеландии, потом в Австралии, а теперь на Бали.

Напомним, что мать Орбакайте сейчас находится с детьми на Кипре. Местные жители запечатлели Аллу Пугачеву во время прогулки с сыном Гарри. Мальчик сильно вырос, а вот его звездная мама еле передвигалась. Она отказалась от охраны и была в хорошем расположении духа. И это несмотря на то, что, по слухам, ее муж-иноагент испытывает трудности с продажей билетов на свое шоу.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте после провальных гастролей в США спела на улице в Австралии.