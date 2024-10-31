НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 октября 2024, 09:37
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Кристина Орбакайте показала снимок с мужем Михаилом Земцовым, сделанный на Бали

Кристина Орбакайте показала снимок с мужем Михаилом Земцовым, сделанный на Бали

© Starface.ru

Кристина Орбакайте показала снимок с мужем Михаилом Земцовым, сделанный на Бали. Певица рассказала о семейном путешествии в соцсети.

Кристина и Михаил часто путешествуют и открывают для себя новые места. На этот раз пара отправилась на Бали. Супруги пообщались с местными жителями, принимали участие в обрядах, купались в водопадах и гуляли по плантациям и джунглям.

В личном блоге Кристина опубликовала кадры из поездки, на которых она запечатлена без макияжа и фильтров. На одном из снимков супруги сидят уставшие, но довольные после местного ритуала.

Кристина Орбакайте показала снимок с мужем Михаилом Земцовым, сделанный на Бали

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Мы с мужем были на острове Бали в 2010 году. Благодаря нашим друзьям мы увидели и прочувствовали это замечательное место по-новому. Спасибо за гостеприимство, надеемся на скорую встречу», — написала знаменитость.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на публикацию Кристины, пожелав счастья ее семье.

«Какие же красивые! Счастья вам и всяческих успехов», — написали подписчики.

Ранее Кристина Орбакайте после провальных гастролей в США спела на улице в Австралии. Подробности читайте в этой новости.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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Кристина Орбакайте