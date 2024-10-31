Кристина Орбакайте показала снимок с мужем Михаилом Земцовым, сделанный на Бали. Певица рассказала о семейном путешествии в соцсети.

Кристина и Михаил часто путешествуют и открывают для себя новые места. На этот раз пара отправилась на Бали. Супруги пообщались с местными жителями, принимали участие в обрядах, купались в водопадах и гуляли по плантациям и джунглям.

В личном блоге Кристина опубликовала кадры из поездки, на которых она запечатлена без макияжа и фильтров. На одном из снимков супруги сидят уставшие, но довольные после местного ритуала.