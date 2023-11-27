Кристина Орбакайте показала архивные кадры с матерью Аллой Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте в личном блоге поздравила артистку Аллу Пугачеву с Днем матери. В честь праздника она опубликовала архивные кадры с родительницей, которые были сделаны еще много лет назад.

Примадонна довольно часто показывает в социальных сетях своих детей, но именно младших. Со своей старшей дочерью вокалистка редко фотографируется, поэтому их совместные снимки увидеть получается только по особенным случаям. 26 ноября Кристина обратилась к матери и поделилась старым роликом, где Пугачева крепко обнимала ее.