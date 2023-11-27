Кристина Орбакайте показала архивные кадры с матерью Аллой Пугачевой
© Starface.ru
Певица Кристина Орбакайте в личном блоге поздравила артистку Аллу Пугачеву с Днем матери. В честь праздника она опубликовала архивные кадры с родительницей, которые были сделаны еще много лет назад.
Примадонна довольно часто показывает в социальных сетях своих детей, но именно младших. Со своей старшей дочерью вокалистка редко фотографируется, поэтому их совместные снимки увидеть получается только по особенным случаям. 26 ноября Кристина обратилась к матери и поделилась старым роликом, где Пугачева крепко обнимала ее.
Напомним, что Орбакайте появилась на свет, когда Алла Борисовна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом. При этом ребенком артистка в тот период мало занималась. Она строила карьеру, а дочь растили бабушка и дедушка в Латвии.
Зато с детьми от последнего брака Пугачева старается проводить как можно больше времени. Ходят слухи, что именно Лизе и Гарри певица оставила все свое наследство. Сайт «Страсти» решил узнать у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, на что может рассчитывать Кристина Орбакайте, если ее все-таки не включили в завещание.