Кристина Орбакайте подарила мужу ребенка на его 45-летие

Певица Кристина Орбакайте поздравила супруга Михаила Земцова с днем рождения. Артистка подарила мужу на 45-летие ребенка и торт.

Орбакайте опубликовала в соцсетях фото Михаила вместе с дочерью Клавдией. Под снимком певица написала: «Именинник со своим подарочком».

Также артистка показала шоколадный торт с надписью на английском, которая переводится как «С Днем Рождения, Михаил!»

Мужчина никак не отреагировал на поздравление супруги в соцсетях.

Ранее сообщалось, что дочь Орбакайте стала забывать русский язык – произношение девочки содержит сильный американский акцент.