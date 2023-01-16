09:52, 16 января 2023
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Кристина Орбакайте подарила мужу ребенка на его 45-летие
51-летняя Кристина Орбакайте подарила мужу ребенка на его юбилей.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певица Кристина Орбакайте поздравила супруга Михаила Земцова с днем рождения. Артистка подарила мужу на 45-летие ребенка и торт.
Орбакайте опубликовала в соцсетях фото Михаила вместе с дочерью Клавдией. Под снимком певица написала: «Именинник со своим подарочком».
Также артистка показала шоколадный торт с надписью на английском, которая переводится как «С Днем Рождения, Михаил!»
Мужчина никак не отреагировал на поздравление супруги в соцсетях.
Ранее сообщалось, что дочь Орбакайте стала забывать русский язык – произношение девочки содержит сильный американский акцент.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Автор:Лилия КараеваТеги:
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