Кристина Орбакайте не поддержала старшего сына после новости о его разводе

Певица Кристина Орбакайте пока никак не поддержала старшего сына Никиту после новостей о его разводе, пишет «7Дней.ru».

Артистка никак не отреагировала на известия о драме в семье наследника, хотя могла бы встретиться с ним во время поездки по Европе. Не так давно они были совсем рядом — Никита проводил время с семьей отца в Испании, его мама отдыхала с мужем и дочерью в Испании. Сейчас Кристина уже находится в Англии.

Сам Пресняков-младший, в свою очередь, спокойно переживает расставание с Аленой Красновой.

«Новая глава в моей жизни — поехали!», — написал он в своей соцсети.

Многие при этом уверены, что имено Алена стала инициатором развода. Девушка просто устала от жизни в эмиграции с непонятными перспективами. Она выходила замуж за наследника звездной семьи, но теперь всего родственники супруга разбросаны по миру.

