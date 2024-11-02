Кристина Бабушкина вывела в свет 17-летнюю дочь от звезды «Ворониных» Дужникова

Актриса Кристина Бабушкина вывела в свет 17-летнюю дочь Устинью. Отцом девочки является звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Кристина стала гостьей премьеры проекта «Дайте шоу». Фотографам она позировала не одна, а вместе со взрослой дочерью, которая выбрала для мероприятия довольно повседневный образ. На ней были светлые джинсы, водолазка и коричневый пиджак. А вот ее мама выбрала наряд total black.

Устинья, несмотря на то, что уже успела попробовать себя в качестве актрисы в кино, отказалась идти по стопам знаменитых родителей. Она окончила школу, но документы в театральный ВУЗ не подала. Кристина, хоть и хотела видеть дочь звездой экрана, не стала оказывать на нее давление и приняла ее выбор.

Отметим, что с отцом Устиньи Бабушкина была до 2012 года. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения. Дочь общается с Дужниковым и при этом ладит с отчимом — Андреем Гацунаевым.

Ранее появилась информация, что футболист Андрей Аршавин познакомил новую возлюбленную со старшей дочерью от Юлии Барановской.