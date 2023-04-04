Кристина Асмус заявила, что скоро все-таки съедет из загородного дома Гарика Харламова

В конце прошлого года разгорелся масштабный скандал с участием бывших супругов Гарика Харламова и Кристины Асмус. Комик в одном из шоу пошутил, что после развода оставил актрисе «облеванный и обоссанный дом», на что звезда «Интернов» ответила, что ей с дочерью не досталось даже такой недвижимости. Так выяснилось, что экс-возлюбленные до сих пор живут вместе.

Асмус признавалась, что давно хотела съехать, но шоумен отказывался помогать ей с ребенком с новым жильем. Именно поэтому они вынуждены все вместе продолжать делить загородный особняк Харламова на Рублевке. При этом, по слухам, там проживают еще и мама Гарика, а также его новая любимая девушка Катерина Ковальчук. Сам комик шутил, что они как в «коммунальной квартире», правда, официально так и не подтверждал эту информацию.

На недавней светской премьере в Москве Кристина заявила – это все это не слухи, они действительно живут все вместе, причем не так плохо, как это может показаться на первый взгляд. У них с бывшим мужем хорошие и довольно теплые отношения. Они живут на разных этажах, но часто видятся и общаются. Однако скоро этой идиллии все-таки придет конец. По словам актрисы, совсем скоро спустя три года после развода она все-таки съедет от Харламова.

«Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро», - процитировало слова актрисы издание Woman.ru.

К слову, недавно Асмус делилась с поклонниками, что за много лет привыкла к жизни за городом, поэтому она совершенно не хочет возвращаться с центр Москвы. Так что, возможно, и новое жилье актрисы находится где-то в частном секторе. Раскрывать остальные подробности она пока не стала.

Ранее Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что сильно набрала вес за последнее время.