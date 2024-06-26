Кристина Асмус показала роскошный номер за 140 тысяч в сутки в джунглях: отдыхает не одна

Актриса Кристина Асмус показала кадры с роскошного отдыха на Бали, куда она отправилась не одна, а вместе с дочерью от экс-мужа Гарика Харламова. Звезда и ее наследница заселились в необычный отель, номер в котором стоит 140 тысяч рублей за ночь.

Знаменитость обосновалась в городе Убуд, в отеле Capella Ubud. По словам Асмус, она еще никогда не видела таких живописных мест, а подобные отели наблюдала только на картинках.

У семьи есть собственный шатер с террасой с видом на джунгли, а также антикварная мебель. Асмус и ее дочь купаются в своем бассейне и слышат звуки природы, при этом у них есть все необходимое для комфортной жизни.

«До ресепшн и ресторана мне 308 ступенек. Но они не дикость и кошмар, а абсолютный кайф! Особенно после завтрака. И пока идешь по территории… Сходишь с ума от восторга. До сих пор не верю, что я вижу это по-настоящему», — поделилась Кристина.