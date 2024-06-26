Кристина Асмус показала роскошный номер за 140 тысяч в сутки в джунглях: отдыхает не одна
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Актриса Кристина Асмус показала кадры с роскошного отдыха на Бали, куда она отправилась не одна, а вместе с дочерью от экс-мужа Гарика Харламова. Звезда и ее наследница заселились в необычный отель, номер в котором стоит 140 тысяч рублей за ночь.
Знаменитость обосновалась в городе Убуд, в отеле Capella Ubud. По словам Асмус, она еще никогда не видела таких живописных мест, а подобные отели наблюдала только на картинках.
У семьи есть собственный шатер с террасой с видом на джунгли, а также антикварная мебель. Асмус и ее дочь купаются в своем бассейне и слышат звуки природы, при этом у них есть все необходимое для комфортной жизни.
«До ресепшн и ресторана мне 308 ступенек. Но они не дикость и кошмар, а абсолютный кайф! Особенно после завтрака. И пока идешь по территории… Сходишь с ума от восторга. До сих пор не верю, что я вижу это по-настоящему», — поделилась Кристина.
я выбрал вместо рекламы.
Актриса сняла видео, на котором улыбалась и выглядела счастливой. Она устроила тур по номеру и похвасталась красотой природы. Поклонники порадовались за звезду и отметили, что она является прекрасной матерью.
А ее бывший супруг Гарик Харламов проводит медовый месяц со своей женой Катериной Ковальчук в Сочи. Они сняли четырехэтажный дом и делятся фотографиями оттуда.