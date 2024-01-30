Изменившаяся до неузнаваемости Кристина Асмус раскрыла, почему стала брюнеткой

Неожиданно изменившаяся до неузнаваемости актриса Кристина Асмус заявила, что не собирается возвращаться к блонду. Сейчас экс-жена комика Гарика Харламова ходит с темным цветом волос, и поклонникам придется привыкнуть к такому новому образу кумира.

На протяжении многих лет Кристина появлялась на экранах исключительно со светлыми прядями, да и в жизни она не особо шла на эксперименты со внешностью. Однако после развода и начала отношений с коллегой Романом Евдокимовым она начала меняться. Так, на прошедшей в Москве кинопремии «Золотой Орел» Асмус появилась перед журналистами брюнеткой. Многие тут же заподозрили, что в личной жизни актрисы вновь произошли какие-то перемены, но она лично это опровергла.

«Я снялась с таким цветом волос в фильме режиссёра Ильи Хотиненко. Но мне так понравилось, что я пока хожу брюнеткой», - поделилась артистка с mk.ru.

Кристина призналась, что в следующих своих проектах она собирается сниматься в париках, поэтому ей не обязательно вновь становиться блондинкой и отказываться от темного цвета.

Ранее Кристина Асмус раскрыла, куда переехала от Гарика Харламова.