Кристина Асмус подогрела слухи о воссоединении с Гариком Харламовым

Актриса Кристина Асмус снова спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем, телеведущим и юмористом Гариком Харламовым. Об этом пишет Пятый канал.

Звезда сериала «Интерны» поделилась в личном блоге фото с ужина. Кристина Асмус показала подписчикам пиццу, которую, по ее словам, приготовила ее дочь Анастасия.

«Дочь приготовила пиццу. И она божественна! Единственное, ради чего я отступила от своей диеты», — написала актриса.

Однако пользователи Сети обратили внимание на то, что в кадр также попала мужская рука. Многие предположили, что она принадлежит именно Гарику Харламову. Сама Кристина Асмус не раскрыла личность мужчины.

Примечательно, что это уже не первый намек на воссоединение актрисы и телеведущего. Так, 28 февраля Кристина Асмус трогательно поздравила Гарика Харламова с днем рождения. Тогда актриса опубликовала совместное архивное фото с ним и подписала его «семья». Более того, она добавила в конце эмодзи сердца.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году актриса и телеведущий развелись.

После развода Кристина Асмус не раскрывает подробности личной жизни. Однако актриса не раз была замечена в компании других мужчин. Гарик Харламов после развода состоял в отношениях с актрисой Екатериной Ковальчук. Известно, что сейчас сердце юмориста снова свободно.

Ранее сообщалось о том, что Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус после развода.