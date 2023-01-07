16:56, 07 января 2023
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Кристина Асмус нарасхват в Дубае: бывший муж и любовник
Кристина Асмус поехала в Дубай с любовником и бывшим мужем.
Кристина Асмус отдыхает в Дубае, где недавно были отпразднованы именины 9-летней дочери Насти. На празднике была тетя и двоюродная сестра. Однако поклонники убеждены, что это не все гости.
Гарик Харламов выложил пост-поздравление, но указал, что странно поздравлять дочь в соцсетях, если можно прийти лично. Вероятно, он тоже находится в Дубае.
Недавно из Дубая выкладывал новогодние кадры и Роман Евдокимов – новый возлюбленный Асмус. Однако молодые люди до сих пор не комментируют свои отношения.
Ранее мы писали, что полуголая Кристина Асмус опозорилась в Дубае, распивая шампанское из горла.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Комсомольская правда
Автор:Галина СьюТеги: