Кристина Асмус нарасхват в Дубае: бывший муж и любовник

Кристина Асмус отдыхает в Дубае, где недавно были отпразднованы именины 9-летней дочери Насти. На празднике была тетя и двоюродная сестра. Однако поклонники убеждены, что это не все гости.

Гарик Харламов выложил пост-поздравление, но указал, что странно поздравлять дочь в соцсетях, если можно прийти лично. Вероятно, он тоже находится в Дубае.

Недавно из Дубая выкладывал новогодние кадры и Роман Евдокимов – новый возлюбленный Асмус. Однако молодые люди до сих пор не комментируют свои отношения.

Ранее мы писали, что полуголая Кристина Асмус опозорилась в Дубае, распивая шампанское из горла.